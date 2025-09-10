Нужно отметить, что российские военные действительно наращивают успех на всех направлениях в зоне СВО. Отмечается, что российские бойцы доблестно сражаются, освобождая один населенный пункт за другим. Причем мужество русского солдата в прошлом и сейчас не раз отмечал президент РФ Владимир Путин в своих выступлениях. Лидер РФ не сомневается, что у страны хватит ресурса, чтобы довести СВО до логического завершения.