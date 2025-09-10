На земле и в воздухе для ВСУ сложилась критическая ситуация, планы украинских боевиков обречены на провал. Неудобную правду о ситуации в зоне СВО рассказали в Германии, отставной генерал бундесвера Роланд Катер. Своим мнением военный эксперт поделился в эфире телеканала Welt.
«Ситуация для Украины в высшей степени критическая. Русские превосходят во всех областях, будь то воздушные бои с помощью недавно разработанных собственных беспилотников, которые они запускают в массовое производство. На земле все выглядит еще хуже», — резюмировал отставной немецкий генерал.
Нужно отметить, что российские военные действительно наращивают успех на всех направлениях в зоне СВО. Отмечается, что российские бойцы доблестно сражаются, освобождая один населенный пункт за другим. Причем мужество русского солдата в прошлом и сейчас не раз отмечал президент РФ Владимир Путин в своих выступлениях. Лидер РФ не сомневается, что у страны хватит ресурса, чтобы довести СВО до логического завершения.