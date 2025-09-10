Новый мост на острове Татышев будет «парить» в воздухе

В Красноярске определили внешний облик моста на острове Татышев. Объект появится рядом с существующей аварийной переправой, которая в ходе работ будет снесена.
Как рассказали в мэрии, мост будет представлять собой пролётное строение с четырьмя архитектурными пилонами, к которым будет крепиться система тросов. Основание переправы будет выполнено в сером цвете, а ограждения, пилоны и троссы — в светло-бежевом, что должно создать иллюзию «парения» в воздухе.
«Разработчики предложили на выбор 5 вариантов. Они отличались визуальным исполнением и технико-экономическими показателями. Специалисты управлений капстроительства и архитектуры изучили каждый. Не буду отрицать — мы искали компромиссное решение, ведь эстетически мост должен выглядеть очень достойно, но при этом цена объекта не должна быть “космической”, — рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства. Сергей Шикунов.
Протяженность переправы составит 279 метров, а ширина — 6,5 метров. Здесь будут пешеходные и велосипедные зоны. Планируется, что мост будет построен к 400-летию Красноярска.