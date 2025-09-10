Единые антифрод-системы внедрят в банки страны, чтобы сберечь деньги белорусов

Однако, по словам Головченко, несмотря на достигнутый результат, объем украденных средств все еще превышает сумму предотвращенных мошенничеств. В связи с этим планируется внедрить единые стандарты оказания финансовых услуг и антифрод-систем в банки страны, способные выявлять новые схемы мошенничества, включая незаконный вывод денег за рубеж с помощью криптовалют, иностранных банковских карт и электронных кошельков.