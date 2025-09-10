Финал чемпионата столицы по тетрису пройдет в День города

В рамках масштабного форума «Территория будущего. Москва 2030» Комплекс градостроительной политики и строительства столицы проведет чемпионат Москвы по легендарной игре тетрис. Ключевые этапы соревнований — полуфинал и финал — запланированы на празднование Дня города, 13 и 14 сентября.
Как сообщила первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса Мария Дерунова, пилотный проект с установкой тетрис-станций в городе вызвал неожиданно высокий интерес у москвичей и туристов. Теперь сильнейшие игроки, отобранные на этих площадках, поборются за звание чемпиона.
«Впервые будет организована прямая трансляция на медиафасаде Останкинской телебашни. Это позволит всем любителям ощутить свою причастность и в режиме реального времени узнать имя чемпиона», — сообщила Дерунова.
Полуфинальные игры пройдут 13 сентября в пространстве «Искусство строить» в «Лужниках». 30 лучших участников получат по три попытки, чтобы войти в десятку финалистов.
Суперфинал состоится 14 сентября у подножия Останкинской телебашни. За звание первого чемпиона Москвы по тетрису сразятся 10 игроков, а их захватывающее противостояние будет проецироваться на фасад башни. Победитель получит памятный кубок и впишет свое имя в историю московского гейминга.
Форум «Территория будущего. Москва 2030» демонстрирует главные инновации и достижения столицы. С 1 августа по 14 сентября проходят многочисленные мероприятия, позволяющие горожанам заглянуть в будущее одного из самых современных мегаполисов мира.