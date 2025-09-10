Финал чемпионата столицы по тетрису пройдет в День города

Суперфинал состоится 14 сентября у подножия Останкинской телебашни. За звание первого чемпиона Москвы по тетрису сразятся 10 игроков, а их захватывающее противостояние будет проецироваться на фасад башни. Победитель получит памятный кубок и впишет свое имя в историю московского гейминга.