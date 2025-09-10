Пространство Пермской арт-резиденции «Тут» может завоевать «Музейный Олимп»

В этом году пространство Пермской арт-резиденции «Тут» впервые приняло участие во всероссийском конкурсе «Музейный Олимп» и прошло в лонг, а затем и в шорт-лист в номинации «Музей — детям».
Пермский край в конкурсе представляют еще три музея. В номинации «Выставка» участвуют проект Пермского краеведческого музея «Городу нужен герой» и серия моновыставок Пермской художественной галереи «Четыре истории. От реставрации к интерпретации». В номинации «Музей года» вконкурсе «Музейный Олимп» выступает Архитектурно-этнографический музей «Хохловка».
Всего на конкурс поступило 189 заявок от российских музеев и выставочных пространств. Экспертный совет конкурса выбрал в пяти номинациях 23 проекта.
Победитель определится по итогам очной защиты проектов 13−16 октября на Профессиональном музейном форуме. Вручение премии состоится в музее-заповеднике «Гатчина» в ноябре.