Омичи смогут оплачивать проезд по геолокации

Минтранс России сообщил о планах внедрить в Омске новый способ оплаты проезда — по геолокации. Эта технология уже успешно работает в таких городах, как Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Пермь, Ижевск, Курск, Тверь и Кострома, а также тестируется в Московской области и Санкт-Петербурге. В Омске планируется внедрение этой технологии, однако точные сроки пока не названы.
Как сообщает Минтранс, для оплаты по геолокации пассажирам нужно будет скачать специальное мобильное приложение. Оно автоматически будет фиксировать геоданные пассажира, сопоставлять их с «умной матрицей маршрутов» и рассчитывать стоимость поездки. Пользователю останется только подтвердить правильность подсчёта, и сумма будет списана с его карты.
Министерство подчёркивает, что эта система должна упростить процесс оплаты: пассажиру не нужно будет доставать деньги, карту или телефон при входе в автобус, что сэкономит время. Однако возникает вопрос, как эта система будет работать при нестабильном мобильном интернете, что, вероятно, вызовет некоторые неудобства в некоторых районах города.