Омичи смогут оплачивать проезд по геолокации

Минтранс России сообщил о планах внедрить в Омске новый способ оплаты проезда — по геолокации. Эта технология уже успешно работает в таких городах, как Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Пермь, Ижевск, Курск, Тверь и Кострома, а также тестируется в Московской области и Санкт-Петербурге. В Омске планируется внедрение этой технологии, однако точные сроки пока не названы.