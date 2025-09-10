Семья в Новой Зеландии приобрела складское помещение и нашла внутри тела детей

В Новой Зеландии стартовал судебный процесс над женщиной, которая убила своих детей и спрятала их тела в складском помещении. Об этой трагедии сообщили на Radio New Zealand.
Само преступление произошло летом 2018 года — кореянка Джи Ын Ли дала своим детям смертельную дозу снотворного. Следствие предполагает, что женщина пошла на такие меры в связи со смертью мужа в 2017 году.
После содеянного злоумышленница завернула тела детей, положила их в чемоданы и оставила в складском помещении. Через некоторое время она уехала в Южную Корею и поменяла имя на Хакен Ли. Даже на родине женщина платила за склад в рамках договора об аренде.
Однако три года назад Ли столкнулась с финансовыми трудностями, из-за чего снимать его больше не смогла. Вскоре помещение на аукционе купила новозеландская семья. Вместе с объектом они получили доступ к его содержимому и нашли останки детей, добавили на радиостанции.
