Два дня до голосования: как партии делят агитплощадки в Новосибирске

Противостояние двух партий на автобусной остановке в Новосибирске.
Незадолго до выборов агитационные площадки превращаются в настоящие «битвы за место под солнцем». Кандидаты и партии стараются разместиться как можно ближе друг к другу, порой создавая забавные и неоднозначные ситуации.
Читатели Сиб.фм поделились с изданием фото с агитационными плакатами с остановки. Реклама напомнила противостояние известных сетей фастфуда со слоганом «Курам на смех», сопровождаемый указателем в сторону ближайшего заведения конкурента.
Традиционно на агитационных материалах партии размещают портреты своих самых известных сторонников, даже если те не участвуют в выборах. Однако одна из партий пошла своим путём, украсив плакаты изображением сжатых кулаков. Некоторые наблюдатели усмотрели в этом своеобразный намёк на предстоящую «борьбу» с оппонентами.