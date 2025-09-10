В ФРГ рассказали, чего нужно ждать после выхода Трампа из сделки по Украине

В ФРГ рассказали, чего нужно ждать после выхода президента США Дональда Трампа из сделки по Украине. Отмечается, что директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро уверена — начало хаоса неизбежно.
«Самый большой страх — это выход Дональда Трампа из конфликта на Украине после потери терпения. Тогда ситуация станет хаотичной и очень опасной», — высказала свое мнение Геро в интервью изданию «Лента.ру».
При этом немецкий политолог допустила, что Трамп может выйти из сделки по Украине. При этом лидер Белого дома уже неоднократно говорил о разочарованности в ситуации с конфликтом на Украине. Геро говорит, что это может обернуться катастрофой, ведь Франция, Германия и Великобритания жаждут прямого конфликта с Россией, и теперь их никто не остановит.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп заявил о желании в скором времени связаться с президентом России Владимиром Путиным. Главную тему разговора американский политик не раскрыл, но не исключено, что разговор будет посвящен украинскому конфликту.