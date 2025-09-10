Три новые памятные даты могут появиться в Хабаровском крае

Депутаты рассмотрели законопроект, согласно которому в календарь могут быть внесены три даты, связанные с историей и общественной жизнью края. Речь идёт о дне присвоения Хабаровску звания «Город воинской славы», дне присвоения Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести», а также о Дне многодетной семьи.