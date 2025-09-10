Ричмонд
Три новые памятные даты могут появиться в Хабаровском крае

Предложение прозвучало на заседании регионального парламента.

В Хабаровском крае могут ввести три новые памятные даты. Соответствующее предложение прозвучало на заседании комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Законодательной думы региона.

Депутаты рассмотрели законопроект, согласно которому в календарь могут быть внесены три даты, связанные с историей и общественной жизнью края. Речь идёт о дне присвоения Хабаровску звания «Город воинской славы», дне присвоения Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести», а также о Дне многодетной семьи.

Кроме того, на заседании обсуждались изменения, которые затрагивают вопросы бесплатной юридической помощи. Предлагается предоставить это право людям, проживавшим вместе с погибшими участниками СВО и имеющим с ними общих несовершеннолетних детей.

Также депутаты обсудили инициативу о расширении полномочий уполномоченных по защите прав предпринимателей. Им может быть предоставлено право самостоятельно решать вопрос о необходимости участия в судебных процессах.

Законопроект рекомендован к рассмотрению в Совете законодателей при Федеральном Собрании.