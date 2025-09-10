Работающие пенсионеры в Татарстане имеют право на ряд льгот

В Татарстане пенсионеры, продолжающие официальную трудовую деятельность, имеют право на ряд существенных льгот и социальных гарантий. Одной из важных мер поддержки является возможность получения имущественного налогового вычета при покупке или строительстве жилья. Кроме того, работающие пенсионеры обладают особым правом на отпуск: они могут брать отпуск за свой счёт в любое удобное для себя время без необходимости объяснять причины своего решения. При увольнении с работы пенсионерам не нужно отрабатывать стандартные две недели.
С 2025 года в системе пенсионного обеспечения произошли важные изменения. Теперь пенсии работающих пенсионеров подлежат индексации, а страховые выплаты увеличиваются на установленный коэффициент. Это позволяет сохранять достойный уровень дохода даже при продолжении трудовой деятельности.
Особого внимания заслуживает механизм перерасчёта пенсии после прекращения работы. Когда пенсионер увольняется, ему производится перерасчёт страховой пенсии с учётом всех индексаций, которые были пропущены за время трудовой деятельности. Важно отметить, что обновлённый размер пенсионных выплат начинает поступать не сразу, а только со следующего месяца после увольнения. При этом пенсионеру не требуется подавать дополнительные заявления — процесс перерасчёта осуществляется автоматически.