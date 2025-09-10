Работающие пенсионеры в Татарстане имеют право на ряд льгот

В Татарстане пенсионеры, продолжающие официальную трудовую деятельность, имеют право на ряд существенных льгот и социальных гарантий. Одной из важных мер поддержки является возможность получения имущественного налогового вычета при покупке или строительстве жилья. Кроме того, работающие пенсионеры обладают особым правом на отпуск: они могут брать отпуск за свой счёт в любое удобное для себя время без необходимости объяснять причины своего решения. При увольнении с работы пенсионерам не нужно отрабатывать стандартные две недели.