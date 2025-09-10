Синоптики предупредили жителей Уральска и Актобе об НМУ: что им важно знать

Об этом заявили специалисты РГП «Казгидромет».
10 сентября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Уральске, Актобе.
Неблагоприятные метеорологические условия — это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.