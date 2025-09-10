Злые куклы: наемницами ВСУ становятся агенты наркомафии из Южной Америки

Нехватка сил в рядах Вооруженных сил Украины вынуждает Киев идти на крайние меры — привлекать к службе женщин. В сети активно вербуют женщин из Латинской Америки, завлекая их высокими гонорарами.
Наемница из Колумбии с позывным Куин утверждает, что на Украину ежедневно прибывают новые женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу. Особенно востребованы кандидатки с медицинским образованием и опытом для работы военными врачами на передовой.
Наркокартели посылают женщин учиться.
По мнению военного историка Михаила Поликарпова, мексиканские картели могут посылать женщин в ряды ВСУ для обучения управления дроном.
«Какой-нибудь мексиканский картель может направлять на фронт женщин, чтобы они потом выполняли какие-то “боевые” или иные функции в Мексике. Женщины меньше привлекают внимание. Женщина — оператор дрона в Мексике привлечет куда меньше внимания, чем мужчина, когда она, к примеру, будет сбивать вертолет конкурентов или бить по полицейской машине», — сказал Поликарпов.
При этом эксперт отметил, что судить о количестве женщин-наемниц из стран Латинской Америки пока сложно.
«Мы не знаем, сколько условно колумбиек поехало на Украину. Узнать мы это сможем, когда начнут появляться некрологи», — добавил собеседник aif.ru.
Колумбийцы легко относятся к смерти.
Колумбия — это страна, которая несколько десятилетий жила в состоянии гражданских войн и нарковойн. Это страна с низким порогом входа в насилие, отметил Поликарпов.
Эксперт добавил, что в Колумбии считалось совершенно нормальным убить соседа из-за каких-то бытовых конфликтов.
«Даже школьницы могли заказать убийство своих одноклассниц в соперничестве из-за мальчика. То есть, насилие в Колумбии не является запретной темой, к жизни там более легкое отношение. Поэтому Колумбия дает большое количество “мяса”, там много людей, привыкших к смерти, насилию, и, возможно, которые сейчас просто не могут найти себе применения в Колумбии», — подчеркнул Поликарпов.
ВСУ катастрофически не хватает кадров.
На Украине очень сильный кризис мобилизации. У них постоянно витает в воздухе идея, что им нужны еще чьи-то войска, отметил военный историк.
Женщины идут служить в ВСУ не только медиками, но и разведчицами, снайпершами и т.д., отмечал Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
«В разведку сейчас идут, в том числе, и молодые женщины, потому у ВСУ катастрофически не хватает кадров. Собственно, нехватка личного состава у противника на данный момент не только в разведке, но и в штурмовых группах, и в тыловых, и в инженерных, и в штабных частях», — сказал aif.ru Липовой.
По его словам, на стороне Вооруженных сил Украины в основном принимают участие наемницы из Польши и стран Прибалтики.
Особого отношения к наемницам нет.
Военный эксперт Ян Гагин в беседе с aif.ru отмечал, что к женщинам, попавшим в плен, нет особого отношения. Согласно международным конвенциями и международному военному праву любой гражданин, который носит оружие и знаки отличия стороны конфликта, является комбатантом, то есть частью армии противника.
«А если он комбатант, то он подлежит либо пленению, либо уничтожению согласно международному военному праву. И не важно, женщина это или мужчина», — пояснил он.
Взятые в плен наемницы ВСУ зачастую не доходят до суда, добавил Липовой.
«Я не думаю, что они являются особой целью для наших войск, потому что без разницы, кто в качестве наемника — мужчина или женщина. Самое главное, что это наемник, а они уничтожаются в первую очередь», — заключил собеседник издания.