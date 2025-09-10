Группа детей из ЮАР жестоко расправилась с трехметровым питоном

Кавано пояснил, что по дороге к реке один из мужчин рассказал ему: местные дети бросали в змею камни и пытались ударить ее доской. По словам специалиста, и у него самого, и у его дочери, которая работает вместе с ним, от увиденного «сердце обливалось кровью».