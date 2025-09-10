Группа детей из ЮАР жестоко расправилась с трехметровым питоном

Группа детей в Южно-Африканской Республике жестоко расправилась с трехметровым тигровым питоном. Об этом сообщает газета Cape Argus.
Инцидент произошел в городе Пайнтаун. Местные жители заметили у реки длинную змею и обратились к змеелову Гранту Кавано. Получив фотографии, он предположил, что речь идет о питоне, а прибыв на место, убедился в этом. Однако животное уже было мертвым — его до смерти избили.
Кавано пояснил, что по дороге к реке один из мужчин рассказал ему: местные дети бросали в змею камни и пытались ударить ее доской. По словам специалиста, и у него самого, и у его дочери, которая работает вместе с ним, от увиденного «сердце обливалось кровью».
Он отметил, что если речь идет об усыплении животного, то это должно делаться гуманно, а избиение до смерти является жестокостью, передает газета.
До этого уроженку Уфы Регину при смерти экстренно госпитализировали после экскурсии в Армении, где, по словам россиянки, в ущелье реки Азат ее укусила ядовитая змея под названием гюрза. По пути в больницу у девушки онемела рука и появился жар. В реанимации россиянке поставили капельницу, после которой состояние начало улучшаться.