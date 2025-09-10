Новосибирские зумеры боятся низких зарплат и монотонной работы на заводе

Идеальное производство в представлении зумеров должно соответствовать следующим критериям: безупречная чистота и порядок (64%), современное светлое здание с высокими потолками (56%), наличие столовой с вкусной едой (36%), озеленённые территории и уютные зоны отдыха (33%), внедрение искусственного интеллекта и новых технологий (26%), комфортные места для отдыха с развлечениями (23%), современный дизайн в стиле IT-компаний (21%), спортивные зоны и фитнес-центры (18%), пространства для проектной работы (10%).