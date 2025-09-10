Новосибирские зумеры боятся низких зарплат и монотонной работы на заводе

Большинство новосибирских зумеров хотят работать в идеальной чистоте, современных светлых зданиях и отдыхать в уютных зонах отдыха.
Исследование hh.ru и Level Group показало, что большинство молодых новосибирцев (59%) имеют негативное представление о работе на заводе.
Основные страхи молодёжи связаны с тяжёлыми условиями труда. Молодые люди опасаются низких зарплат, монотонной работы и устаревшего оборудования. Многие также считают заводскую работу непрестижной.
Однако есть и позитивные стороны, которые привлекают молодёжь: возможность творческой самореализации, стабильность, современные технологии и социальные гарантии.
Идеальное производство в представлении зумеров должно соответствовать следующим критериям: безупречная чистота и порядок (64%), современное светлое здание с высокими потолками (56%), наличие столовой с вкусной едой (36%), озеленённые территории и уютные зоны отдыха (33%), внедрение искусственного интеллекта и новых технологий (26%), комфортные места для отдыха с развлечениями (23%), современный дизайн в стиле IT-компаний (21%), спортивные зоны и фитнес-центры (18%), пространства для проектной работы (10%).