Лукашенко поздравил певицу Ларису Долину с юбилеем

Президент Беларуси направил поздравление с юбилеем народной артистке России Ларисе Долиной.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление народной артистке России Ларисе Долиной с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В поздравлении подчеркнуто, что уникальный вокал и неповторимый стиль исполнения, а также яркое женское обаяние принесли Ларисе Долиной заслуженное признание и любовь множества поклонников.

Александр Лукашенко отметил, что творчество певицы пользуется большой популярностью и уважением в Беларуси: «Вас тепло принимают и с радостью ждут как желанную гостью, чьи концерты всегда превращаются в настоящий праздник».

Глава государства выразил уверенность, что и впредь творческая деятельность Долиной будет способствовать укреплению дружеских отношений и культурного сотрудничества между братскими народами России и Беларуси.

В завершение президент пожелал артистке крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых творческих успехов.

Ранее мы рассказали, как связана с Беларусью Лариса Долина, которая отпразднует свой юбилей на сцене: «В Витебске каждый год заезжаю в один магазин».

Также мы сообщали, что Александр Лукашенко подвердил готовность посетить Северную Корею.

А еще единые антифрод-системы внедрят в банки страны, чтобы сберечь деньги белорусов.

