Лукашенко поздравил певицу Ларису Долину с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление народной артистке России Ларисе Долиной с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В поздравлении подчеркнуто, что уникальный вокал и неповторимый стиль исполнения, а также яркое женское обаяние принесли Ларисе Долиной заслуженное признание и любовь множества поклонников.
Александр Лукашенко отметил, что творчество певицы пользуется большой популярностью и уважением в Беларуси: «Вас тепло принимают и с радостью ждут как желанную гостью, чьи концерты всегда превращаются в настоящий праздник».
Глава государства выразил уверенность, что и впредь творческая деятельность Долиной будет способствовать укреплению дружеских отношений и культурного сотрудничества между братскими народами России и Беларуси.
В завершение президент пожелал артистке крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых творческих успехов.
