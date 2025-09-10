В Омской области пока только пять районов подготовились к отопительному сезону

В Омской области к началу отопительного сезона 2025/2026 пока полностью готовы только пять муниципальных районов из 32. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.
Как рассказал министр, на сегодняшний день необходимые ремонтные и подготовительные работы полностью завершены в Горьковском, Крутинском, Нижнеомском, Русско-Полянском и Тевризском районах. В целом по области в районных котельных было заменено 37 котлов и подготовлено 1248 теплоисточников, заменено 45 км коммунальных сетей, отремонтировано 2194 км. Общая готовность объектов теплоснабжения к работе составляет более 90%.
Глав отстающих районов Владимир Шнипко призвал поставить на личный контроль своевременную подготовку к отопительному сезону — по поручению губернатора Хоценко все работы должны быть завершены к 15 сентября.