В Омской области пока только пять районов подготовились к отопительному сезону

Как рассказал министр, на сегодняшний день необходимые ремонтные и подготовительные работы полностью завершены в Горьковском, Крутинском, Нижнеомском, Русско-Полянском и Тевризском районах. В целом по области в районных котельных было заменено 37 котлов и подготовлено 1248 теплоисточников, заменено 45 км коммунальных сетей, отремонтировано 2194 км. Общая готовность объектов теплоснабжения к работе составляет более 90%.