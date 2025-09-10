Ричмонд
В Екатеринбурге начал работу новый технопарк «Кванториум»

На базе лицея № 110 Екатеринбурга открылся современный технопарк «Кванториум».

Источник: мэрия Екатеринбурга

В Екатеринбурге начал работу новый муниципальный детский технопарк «Кванториум», созданный на базе лицея № 110 имени Гришиной. Об этом сообщили в городской мэрии.

В новом «Кванториуме» будут обучаться 450 детей.

— Технопарк площадью 350 квадратных метров предлагает ребятам восемь программ обучения, — уточнили в администрации Екатеринбурга.

Ребята смогут освоить: «Хайтек-цех», где они научатся работать с различным оборудованием, «Промробо-квантум», где они будут собирать роботов и «Аэро-квантум», где они будут собирать дроны. Также они смогут выбрать и другие направления, например, «Космо-квантум», где будут работать с телескопами.

На программе «IT-квантум» ребята научатся программировать, а в «VR/AR-квантум» будут разрабатывать виртуальные и дополненные среды.

Последние две программы направлены на разработку визуала. В «Промдизайн-квантум» школьники изучат визуальную и функциональную сторону инженерных решений, а в «Медиа-квантум» научатся создавать фото- и видеоматериалы.

В группах будут заниматься школьники от 11 до 17 лет.

Прием заявлений на обучение в технопарке закрыт, но можно записаться в лист ожидания. С 15 сентября стартуют занятия по техническому английскому языку, квантошахматам и математике. Обучение по всем программам бесплатное.