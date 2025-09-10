Туск: Польша применила оружие против дронов в воздушном пространстве страны

Польские военные применили оружие в отношении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), зафиксированных в воздушном пространстве страны. Об этом в среду, 10 сентября, сообщил премьер-министр государства Дональд Туск в социальной сети X.
— Операция продолжается, — добавил он.
Кроме того, политик доложил о происходящем генеральному секретарю НАТО Марко Рютте.
Ранее в Польше временно ограничили работу авиагаваней Жешув-Ясенка и Люблин — причиной этого стала незапланированная военная активность. В небе над территорией государства действует польская и союзная военная авиация.
9 сентября премьер-министр Польши перед заседанием кабмина подчеркнул, что страна закроет пограничные переходы на границе с Белоруссией из-за проведения белорусско-российских учений «Запад-2025» в ночь с 11 на 12 сентября.
4 сентября также стало известно, что сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии задержали польского шпиона, который собирал информацию о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025». Арест произошел в Лепеле, Витебская область.