В Усть-Куте предпринимателя оштрафовали за продажу подделок

В Усть-Куте выявили случай массовой продажи контрафактной продукции. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, правоохранители провели проверку в местном магазине и обнаружили товары с незаконно нанесенными товарными знаками известных брендов. Общая стоимость изъятых подделок превысила 320 тысяч рублей.
— У индивидуального предпринимателя, владевшего магазином, полностью отсутствовали документы, разрешающие использование чужих торговых марок, — говорится в сообщении ведомства.
По итогам проверки прокурор вынес постановление о привлечении бизнесмена к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей с обязательной конфискацией всей контрафактной продукции.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске изъяли контрафактных товаров на 250 тысяч рублей.