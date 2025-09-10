В Усть-Куте предпринимателя оштрафовали за продажу подделок

В Усть-Куте выявили случай массовой продажи контрафактной продукции. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, правоохранители провели проверку в местном магазине и обнаружили товары с незаконно нанесенными товарными знаками известных брендов. Общая стоимость изъятых подделок превысила 320 тысяч рублей.