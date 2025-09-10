Ричмонд
Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге может скрываться в Курганской области

Мужчина может быть одет в спортивную одежду.

Источник: ГУФСИН России по Свердловской области

Сбежавший из екатеринбургского следственного изолятора Иван Корюков может находиться на территории Курганской области. Об этом проинформировали в пресс-службе УМВД по региону.

В ведомстве уточнили, что мужчина может быть одет в чёрную спортивную куртку, синие спортивные штаны, чёрные кроссовки Nike и белую панаму с чёрными надписями. На его лице может быть щетина.

Напомним, 1 сентября из СИЗО № 1 в Екатеринбурге сбежали двое арестантов, осуждённых по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК Российской Федерации (приготовление к террористическому акту). Уже 2 сентября беглецы были объявлены в федеральный розыск.

Ночью 8 сентября был задержан один из сбежавших — Александр Черепанов. Он не стал оказывать сопротивления. Поиски Ивана Корюкова продолжаются. Правоохранители просят жителей Свердловской области, особенно владельцев дач и приусадебных участков, быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах.