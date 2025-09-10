Ричмонд
NBC: Мужчине, который подозревается в убийстве украинки, предъявили обвинение

9 сентября в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) суд предъявил обвинение мужчине, который убил 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую. Об этом сообщили в NBC News.

Подозреваемый — Декарлос Браун-младший, он понесет ответственность за убийство первой степени. По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, преступление стало результатом политики смягчения наказания.

Поэтому она пообещала, что добьется максимального наказания для рецидивиста с «богатой криминальной историей». До этого мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за взлом и ограбление с применением оружия.

Бонди добавила, что Браун больше никогда не вернется в общество как свободный человек, добавили на телеканале.

О трагедии стало известно 8 сентября. 22 августа Ирина Заруцкая села в вагон метро в районе Саут-Энд города Шарлотт, заняв место перед 34-летним бездомным афроамериканцем. Спустя четыре минуты мужчина достал раскладной нож и трижды ударил украинку в шею.

Кроме того, в Сети появились кадры нападения мужчины на Заруцкую. После произошедшего его задержали сотрудники правоохранительных органов.