Туск заявил о якобы многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о якобы многочисленных случаях нарушения воздушного пространства страны. Согласно заявлению политика в соцсети X, «военные применяют оружие против объектов». При этом Туск отметил, что получил эту информацию в ходе общения с президентом Польши Королем Навроцким.
Напомним, в ночь на 10 сентября оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух военные самолеты, а системы радиолокации и ПВО приведены в состояние наивысшей готовности. Это произошло из-за якобы воздушной угрозы. В Варшаве заявили об объектах, которые нарушили воздушное пространство Польши. Нужно отметить, что официального обращения польского правительства по этому поводу не было.
Ранее KP.RU сообщил, что несколько аэропортов Польши закрыты. Причина остановки деятельности воздушной гавани — из-за возникновения «незапланированной военной активности», уточняется в выпущенном извещении летному составу (NOTAM).