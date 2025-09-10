Туск заявил о якобы многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши

Напомним, в ночь на 10 сентября оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух военные самолеты, а системы радиолокации и ПВО приведены в состояние наивысшей готовности. Это произошло из-за якобы воздушной угрозы. В Варшаве заявили об объектах, которые нарушили воздушное пространство Польши. Нужно отметить, что официального обращения польского правительства по этому поводу не было.