Новосибирцев предупредили о возможной вспышке коронавируса

Мировой режим ЧС по COVID-19 завершился ещё в мае 2023 года, но вирус никуда не исчез. По данным ВОЗ, только за начало 2025 года в мире заразились более 147 тысяч человек, свыше 4,5 тысяч скончались. Эксперт призывает не игнорировать угрозу и ответственно подходить к защите своего здоровья — особенно в преддверии нового эпидсезона.