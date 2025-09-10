Новосибирцев предупредили о возможной вспышке коронавируса

Осень 2025 года может принести России новую волну коронавируса — и она способна оказаться мощнее, чем в предыдущем сезоне. Такой прогноз в интервью ТАСС дал вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов.
Причина — естественная эволюция вируса и отсутствие массовой вакцинации. Если от гриппа население прививают ежегодно с учётом актуальных штаммов, то иммунизация против COVID-19 в стране практически прекращена с 2023 года.
«Чем больше времени прошло с момента вакцинации, тем слабее иммунная защита», — пояснил учёный.
Хотя COVID-19 уже не уносит жизни тысяч людей, как в пандемию, он продолжает оставаться опасностью. По словам Нетесова, в России еженедельно фиксируется от 10 до 15 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Своевременная диагностика и правильное лечение помогают снижать смертность, однако ключевую роль по-прежнему играет вакцинация — особенно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Мировой режим ЧС по COVID-19 завершился ещё в мае 2023 года, но вирус никуда не исчез. По данным ВОЗ, только за начало 2025 года в мире заразились более 147 тысяч человек, свыше 4,5 тысяч скончались. Эксперт призывает не игнорировать угрозу и ответственно подходить к защите своего здоровья — особенно в преддверии нового эпидсезона.