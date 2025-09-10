В Перми появилась остановка у новой развязки на шоссе Космонавтов

Остановка в районе новой развязки на шоссе Космонавтов появилась в Перми, сообщает городской дептранс.
О нововведении ведомство рассказало в своём телеграм-канале «Пермский транспорт». Как рассказывает департамент, остановочный пункт появился возле перекрёстка шоссе и улицы Крисанова, где в августе было открыто движение по новой автомобильной и пешеходной трассе. Действовать новая остановка начала 10 сентября.
В дептрансе Перми уточняют, что по задумке такая остановка поможет пассажирам делать пересадку на трамваи, которые следуют в Индустриальный район по улице Карпинского, где сейчас проходит строительство нового моста через железнодорожные пути и переукладка трамвайных рельсов.
Новая остановка на шоссе Космонавтов будет обслуживать сразу семь автобусных маршрутов. Останавливаться на ней будут автобусы №№ 3, 19, 30, 36, 55, 59 и 72.