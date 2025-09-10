В Красноярске для строительства метро закупят роботов на 43 миллиона рублей

В Красноярске объявлен тендер на поставку демонтажных роботов для строительства метро.
Заказчиком выступает генеральный подрядчик «Моспроект-3», а начальная стоимость контракта составляет 43 миллиона 695 тысяч рублей.
Согласно документации, два дистанционно управляемых робота на гусеничном ходу с электрическим двигателем мощностью не менее 45 кВт будут использоваться для работ по созданию линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. Оборудование должно быть оснащено гидромолотом и ковшом, что позволит проводить земляные работы, включая разработку и отгрузку грунта.
Пока не уточняется, в каких именно местах будут применяться новые машины. Издание «Проспект Мира» обратилось за комментариями в Центр транспортной логистики. Ожидается, что поставщика демонтажных роботов выберут 26 сентября.
По информации краевых властей, запуск метро в Красноярске запланирован на 2026 год. Первая линия протянется на 11 километров и будет включать пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «Центральный парк» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров».
На строительстве метро в Красноярске планируется задействовать шесть тоннелепроходческих комплексов, из которых четыре уже работают.