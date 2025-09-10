В Красноярске для строительства метро закупят роботов на 43 миллиона рублей

Согласно документации, два дистанционно управляемых робота на гусеничном ходу с электрическим двигателем мощностью не менее 45 кВт будут использоваться для работ по созданию линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. Оборудование должно быть оснащено гидромолотом и ковшом, что позволит проводить земляные работы, включая разработку и отгрузку грунта.