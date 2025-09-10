Кипяток в рот и кабель у половых органов: 10 самых жутких пыток в современной истории

При «белой пытке» человека мучают не физически, а психологически. Пленника помещают в абсолютно белую комнату без каких-либо предметов интерьера. Только белые стены, пол и потолок, а также лампы, от которых исходит яркий белый свет. Жертву кормят исключительно белым рисом на белой тарелке. Часто в этой комнате хорошая шумоизоляция. Сутки, проведенные в такой комнате, приводят к тому, что человек медленно и мучительно сходит с ума.