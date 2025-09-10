Кипяток в рот и кабель у половых органов: 10 самых жутких пыток в современной истории

Страшные пытки у многих ассоциируются со средневековьем, ведь с течением времени условия содержания пленников и заключенных становятся все гуманнее. Однако и за последние десятилетия было изобретено много жутких способов мучить человека. О самых страшных из них рассказывает «Вечерняя Москва».
«Палестинское подвешивание».
Человека подвешивают за руки, вывернутые за голову. Это провоцирует сильную боль и вывих верхних конечностей, из-за чего жертве становится трудно дышать.
«Белая пытка».
При «белой пытке» человека мучают не физически, а психологически. Пленника помещают в абсолютно белую комнату без каких-либо предметов интерьера. Только белые стены, пол и потолок, а также лампы, от которых исходит яркий белый свет. Жертву кормят исключительно белым рисом на белой тарелке. Часто в этой комнате хорошая шумоизоляция. Сутки, проведенные в такой комнате, приводят к тому, что человек медленно и мучительно сходит с ума.
Удары дубинкой по пяткам.
На первый взгляд, кажется, что удары дубинкой по босым пяткам — не такая страшная пытка. Однако регулярное битье приводит к тому, что ступни жертвы превращаются в бесформенные желто-фиолетовые конечности, которые не влезут ни в одну обувь.
«Телефон Такера».
В 1960-х годах в тюрьме штата Арканзас «Такер» начали использовать для пыток наиболее непокорных заключенных устройство под названием «телефон Такера».
Суть заключалась в том, что вокруг большого пальца ноги жертвы обматывали провод заземления, а кабель, подающий электричество, прикрепляли к половым органам. Затем к проводу подключали телефон, из-за чего при каждом звонке через половые органы проходил ток. В 1970-х годах эта пытка была запрещена.
Сидение на корточках.
Заключенного приковывают наручниками к кровати в таком положении, что ему постоянно приходится сидеть на корточках. На первый взгляд, это не кажется страшной пыткой, однако жертва вынуждена сидеть в таком положении днями и неделями. Иногда под пятки пленника ставят гвозди, поэтому человеку приходится держать ступни приподнятыми.
Удавка и пакет.
Любая веревка, шнурок или другой предмет, который можно использовать в качестве удавки, совмещается с надетым на голову заключенному пластиковым пакетом. Иногда внутрь брызгают перцовым баллончиком.
Пытка кипятком.
В рот заключенному заливается горячая вода, что причиняет жертве невыносимую боль и провоцирует множество ожогов по всему пищеводу.
Пытка противогазом.
Руки заключенного связываются за спинкой стула, а на его голову надевают противогаз. Жертву лишают возможности дышать, перегибая шланг противогаза. Когда человек начинается задыхаться, шланг отпускают на несколько секунд, чтобы пленник отдышался, а затем доступ к кислороду вновь перекрывается. Этот цикл может повторяться несколько часов.
Иногда в моменты, когда человек пытается отдышаться, его бьют чем-то тяжелым. Также внутри противогаза иногда вливают нашатырь или распрыскивают слезоточивый газ.
«Сирийский ящик».
Жертву помещают в маленький тесный ящик, в котором для человека едва хватает места. Пленник лежит связанным в неудобной позе много дней подряд без какой-либо возможности пошевелиться или поменять положение.
Пытка водой.
Пытка применялась еще в средние века, однако и сейчас пользуется большой популярностью, так как не оставляет видимых следов издевательств на теле жертвы. Человека кладут на спину и поливают водой область рта и носовых отверстий. Жертва начинает испытывать характерные симптомы, что приводит к имитации ощущения, будто она тонет.
Иногда ужасные условия содержания в тюрьмах сами по себе являются пыткой. О семи самых жутких «исправительных учреждениях» в истории рассказала «Вечерняя Москва».