Комфорт против экономии: Life.ru узнал, кто больше тратит на отдых — мужчины или женщины

Как выяснил Life.ru из исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет», средние затраты женщин на билеты для летнего отпуска 2025 года составили 159 тысяч рублей, в то время как у мужчин средний чек оказался на уровне 142 тысяч рублей. Наиболее распространённый бюджет у женщин находился в диапазоне от 200 до 250 тысяч рублей (37%), у мужчин эта ценовая категория была популярна лишь у 27% опрошенных. Более экономные мужчины чаще укладывались в бюджет от 100 до 150 тысяч рублей на билеты в обе стороны (49%).