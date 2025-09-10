Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: Продолжить строки из 7 песен Ларисы Долиной под силу лишь настоящим фанатам

10 сентября свой день рождения отмечает Лариса Долина — певица, чьё имя давно стало символом мастерства, силы и невероятного трудолюбия на советской и российской эстраде.

Источник: Life.ru

Лариса Долина как обладательница мощного и узнаваемого голоса с лёгкостью соединяет джазовую школу, эстрадное звучание и невероятную эмоциональность. Её песни звучат на главных концертах, в кино, на больших сценах и всегда собирают овации и восхищение! Долину ценят за профессионализм, уважают за характер и трудолюбие, а некоторые даже побаиваются артистку за прямоту и требовательность. Сегодня мы собрали самые яркие, пронзительные и запоминающиеся композиции, чтобы узнать, насколько хорошо вы их помните!

Скрасить хандру и плохое настроение всегда помогает проникновенная и любимая музыка. Однако с наступлением дождей и плохой погоды желание переслушать старые хиты возрастает с особенной силой. А вам слабо продолжить строки из главных осенних песен? Хочется ещё глубже погрузиться в ностальгию? Тогда попробуйте вспомнить 10 фильмов Эльдара Рязанова всего по 1 кадру!

Тесты и квизы Еще.