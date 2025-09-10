Страшные цифры: в Узбекистане после проверки выявили порядка 400 новостроек, возведённых с нарушениями

Отдельно стоит отметить, что в ходе проверок по 396 новостройкам, возведённым с нарушениями качества, материалы были переданы в правоохранительные органы. По почти 200 случаям в суды поданы иски о сносе незаконных строек, и более 100 незаконных объектов уже снесены. Кроме того, по 40 фактам грубых нарушений строительных норм возбуждены уголовные дела, и по ним сейчас ведутся следственные действия.