Страшные цифры: в Узбекистане после проверки выявили порядка 400 новостроек, возведённых с нарушениями

По данным проверяющих органов, 8 337 домов — это 87% от общего числа — полностью соответствуют нормативным требованиям. Однако в отношении 1 242 домов специалисты рекомендовали провести дополнительные инструментальные и технические проверки. На сегодняшний день такие проверки завершены в 336 домах: в 297 зданиях сейсмическая устойчивость была подтверждена, но в 71 случае уже выданы предписания о необходимости проведения укрепительных работ. Один многоквартирный дом признан сейсмически уязвимым и требует особого контроля.
Отдельно стоит отметить, что в ходе проверок по 396 новостройкам, возведённым с нарушениями качества, материалы были переданы в правоохранительные органы. По почти 200 случаям в суды поданы иски о сносе незаконных строек, и более 100 незаконных объектов уже снесены. Кроме того, по 40 фактам грубых нарушений строительных норм возбуждены уголовные дела, и по ним сейчас ведутся следственные действия.
Также был обнаружен 201 случай незаконной надстройки дополнительных этажей в многоквартирных домах. Например, в Яшнабадском районе один из домов, который по проекту должен был иметь 14 этажей, строители самовольно возвели 21 этаж. Это полностью противоречит градостроительным нормам.
Сейчас по этому факту проводятся доследственные проверки, а все работы на объекте остановлены. Несмотря на восемь письменных предписаний инспекции, строители продолжали возводить этажи — теперь в суд подан иск о сносе незаконных надстроек, а также создана специальная рабочая группа для проведения сейсмологических исследований здания.
По результатам всех этих проверок инспекторы выдали ответственным за строительство лицам 106 905 письменных предписаний. Однако, поскольку часть указаний так и не была выполнена в срок, на проектировщиков и внутренних контролёров подрядных организаций были наложены 2 653 административных штрафа на общую сумму почти 40 миллиардов сумов.
Эти факты — тревожный сигнал для всех: халатность и погоня за прибылью в строительстве может стоить слишком дорого. Тем более в сейсмоопасной стране, где качество новостроек — вопрос жизни и безопасности тысяч семей.