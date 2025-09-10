Света нет, но вы держитесь: Кто из жителей Кишиневе останется на целый день без электричества — сообщаем адреса

В трех секторах столицы в среду, 10 сентября, не будет света.
Буюканы:
ул. Д. и И. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Л. Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, М. Лэтэрецу, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.
Ботаника:
ул. Куза-Водэ, 9/3, Ботаника Веке, 4 — с 08:50 до 16:00.
бул. Дечебал, 6, 6/2, 6/4 — с 09:30 до 16:00.
Центр:
ул. Сихаструлуй, 9003 (небытовой сектор) — с 09:00 до 16:20.
