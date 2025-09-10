Синтезировано новое соединение, угнетающее рост раковых клеток

«Интеграция цитостатических свойств с флуоресцентными характеристиками открывает уникальные возможности для использования нового соединения в химической биологии, молекулярной диагностике и персонализированной медицине. Например, для мониторинга в реальном времени, потенциально углубляя наше понимание взаимодействия лекарственных препаратов с клетками и способствуя разработке более эффективных таргетных методов лечения», — сказала руководитель проекта, сотрудник лаборатории молекулярного моделирования и синтеза биологически активных соединений ТПУ Надежда Даниленко.