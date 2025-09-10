В МВД РФ рассказали, как не лишиться доступа к банковской карте

Пользователи должны следовать нескольким правилам, чтобы не лишиться доступа к своей банковской карте, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Подразделение отметило, что эти советы даёт Центральный банк России. Так, гражданам нельзя передавать свою карту или делиться данными для входа в приложение банка. Кроме того, пользователям не следует переводить деньги по просьбе неизвестных людей или отправлять средства на незнакомые счета.
«Если вам пришли средства “по ошибке”, не переводите их обратно сами! Лучше сразу обратитесь в банк и попросите сделать возврат через официальные реквизиты», — отметило региональное управление МВД в своём Telegram-канале.
Избежать блокировки также поможет указание точного назначения перевода. Лишиться доступа к карте могут и те пользователи, которые проводят операции с теневыми сервисами. Полицейские уточнили, что, в частности, речь идёт о пиратских сайтах, нелегальных казино и анонимных криптообменниках.
Напомним, ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как защититься от неожиданных списаний с банковских карт. Эксперт уточнил, что посторонний человек практически не сможет инициировать списание, если данные надёжно защищены.