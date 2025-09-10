Разработан тренажер для восстановления после инсульта

«Ученые разработали комплекс-тренажер для восстановления подвижности и мелкой моторики кисти у пациентов. Устройство выполнено по аддитивной технологии в форме перчатки-контроллера, которая обеспечивает аппаратный мониторинг ориентации кисти в пространстве и степени сгибания пальцев руки, формирование и передачу цифрового сигнала, и набора игровых программ различного уровня сложности», — рассказали в пресс-службе.