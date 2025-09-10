Превышение полномочий и служебный подлог: в Башкирии будут судить налогового инспектора

В Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против главного государственного инспектора отдела выездных проверок. Женщине, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, вменяют превышении должностных полномочий и служебный подлог.
По данным прокуроров, с марта по июль 2023 года инспектор руководила проверяющей группой в отношении коммерческой организации. Желая достичь высоких показателей эффективности работы, она умышленно внесла в акт проверки заведомо недостоверные сведения о наличии у хозяйствующего субъекта налоговых вычетов.
Несмотря на знание о фиктивности предоставленных фирмой документов первичного бухгалтерского учета, женщина незаконно снизила сумму доначислений по налогу на добавленную стоимость на сумму свыше 4,5 миллионов рублей.
Обвиняемая не признала вину в совершении преступления. Материалы возбужденного на нее уголовного дела направлены в Сибайский городской суд для рассмотрения по существу.
