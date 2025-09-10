Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В военном училище Новосибирска началась реконструкция казарм

На месте старых казарм возведут два пятиэтажных корпуса.

На месте старых казарм возведут два пятиэтажных корпуса.

Начался демонтаж старой казармы № 6 Новосибирского высшего военного командного училища. На её месте планируется возведение двух новых пятиэтажных корпусов. Финансирование проекта уже обеспечено, строительные работы стартовали, о чём сообщает пресс-служба училища.

Толчком к обновлению инфраструктуры училища послужил визит министра обороны Андрея Белоусова в июне 2025 года. Ситуация с обеспечением учебного заведения вызвала серьёзную обеспокоенность министра.

Было отмечено, что значительная часть курсантов вынуждена проживать в крайне некомфортных условиях — в палатках при экстремально низких температурах. Кроме того, техническая база учреждения не обновлялась на протяжении двух десятилетий.