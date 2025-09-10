В военном училище Новосибирска началась реконструкция казарм

На месте старых казарм возведут два пятиэтажных корпуса.
Начался демонтаж старой казармы № 6 Новосибирского высшего военного командного училища. На её месте планируется возведение двух новых пятиэтажных корпусов. Финансирование проекта уже обеспечено, строительные работы стартовали, о чём сообщает пресс-служба училища.
Толчком к обновлению инфраструктуры училища послужил визит министра обороны Андрея Белоусова в июне 2025 года. Ситуация с обеспечением учебного заведения вызвала серьёзную обеспокоенность министра.
Было отмечено, что значительная часть курсантов вынуждена проживать в крайне некомфортных условиях — в палатках при экстремально низких температурах. Кроме того, техническая база учреждения не обновлялась на протяжении двух десятилетий.