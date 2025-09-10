В Ростове продают право аренды на причалы порта за семь миллионов рублей

В Ростове за семь миллионов рублей на торги выставили право аренды причалов морского порта. Соответствующее объявление опубликовано на официальном портале ГИС-Торги.
На продажу выставлены причалы № 28 и № 29 грузового порта «Ростовский ковш». Первый предназначен для ремонта и отстоя судов, второй — для перегрузки генеральных и навалочных грузов. Общая площадь выставляемых объектов составляет более пяти тысяч квадратных метров. Важно отметить, что оба причала имеют обременения: на них расположено оборудоввание и внутрихозяйственная дорога. Стоит отметить, что первые упоминания о причалах Ростовского ковша относится к концу 18 века.
Победитель торгов сможет заключить договор аренды с ФГУП «Росморпорт» на срок до 49 лет. Прием заявок продлится до 18 сентября, итоги аукциона подведут через четыре дня после окончания подачи документов.
