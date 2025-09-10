В Ростове продают право аренды на причалы порта за семь миллионов рублей

На продажу выставлены причалы № 28 и № 29 грузового порта «Ростовский ковш». Первый предназначен для ремонта и отстоя судов, второй — для перегрузки генеральных и навалочных грузов. Общая площадь выставляемых объектов составляет более пяти тысяч квадратных метров. Важно отметить, что оба причала имеют обременения: на них расположено оборудоввание и внутрихозяйственная дорога. Стоит отметить, что первые упоминания о причалах Ростовского ковша относится к концу 18 века.