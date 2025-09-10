Ричмонд
Экстренное заседание правительства созвали в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства после заявлений о нарушении воздушного пространства страны. Об этом в среду, 10 сентября, сообщил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.

— Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров, — написал Шлапка в соцсети Х.

Ранее в Польше временно ограничили работу авиагаваней Жешув-Ясенка и Люблин — причиной этого стала незапланированная военная активность. В небе над территорией государства действует польская и союзная военная авиация.

Сам Туск сообщил, что польские военные применили оружие в отношении беспилотных летательных аппаратов, зафиксированных в воздушном пространстве страны.

До этого премьер-министр Польши перед заседанием кабинета министров подчеркнул, что страна закроет пограничные переходы на границе с Белоруссией из-за проведения белорусско-российских учений «Запад-2025» в ночь с 11 на 12 сентября.

Кроме того, 6 сентября в Министерстве иностранных дел Польши призвали граждан немедленно покинуть Республику Беларусь. Пресс-секретарь польского МИД Павел Вронский заявил, что это не демократическая и не дружественная страна.

