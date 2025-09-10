В Швеции обнаружили предметы быта из эпохи неолита

Ранее на месте нынешнего болота находилось озеро, где рос водяной орех (sjönöt) — растение с твёрдыми колючими плодами. Они употреблялись в пищу как в сыром виде, так и после термической обработки и были важным источником питания для людей Южной и Центральной Европы в ранний и средний неолит.