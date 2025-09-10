Премьер Польши Туск соберет экстренное заседание Совета министров

Польский премьер-министр Дональд Туск проведет срочное совещание с министрами, отвечающими за безопасность страны. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства. Причиной стало вторжение десятков беспилотников в воздушное пространство Польши, о чем накануне заявили польские военные.
Туск уведомил генерального секретаря НАТО о сложившейся ситуации и мерах, которые принимает Польша для нейтрализации угроз. Он подчеркнул, что власти оперативно реагируют на инциденты с нарушением границ.
Ранее премьер сообщил, что ночью в польское воздушное пространство вторглись неизвестные объекты, и военные приступили к их ликвидации. Туск отметил, что находится на постоянной связи с президентом, министром обороны и оперативным командованием, получая регулярные доклады о ходе операции.
6 сентября в Люблинском воеводстве, в поселке Майдан-Селец, упал и разбился неопознанный летательный аппарат. Об этом сообщила местная радиостанция RMF FM, уточнив, что объект не удалось идентифицировать.