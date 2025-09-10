Суд приговорил москвича к десяти годам колонии за вербовку россиян в РДК*

В тексте приговора указывается, что подсудимого признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, то есть в склонении и вербовке к террористической деятельности. На основании этого ему назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы. Первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, а последующие семь — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительной мерой наказания стало взыскание штрафа в размере 400 тысяч рублей.