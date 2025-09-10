В России открыли вакансию VIP-гардеробщика с зарплатой от 250 тысяч рублей

Аналогичную заработную плату предлагают химику-технологу промышленного осветления волос. Кандидаты могут рассчитывать на доход от 250 тысяч рублей на руки при возможности частичной занятости с согласованием графика. Требования включают опыт работы от одного года и наличие высшего или среднего специального образования. В обязанности войдет подготовка реагентов, разработка формул осветления и модернизация существующих составов с применением знаний промышленной химии.