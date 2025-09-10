Ричмонд
В России открыли вакансию VIP-гардеробщика с зарплатой от 250 тысяч рублей

Россиянам перечислили вакансии с зарплатой свыше 250 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время на российском рынке труда доступен ряд вакансий с ежемесячным доходом от 250 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики сервиса «Зарплата.ру», с которыми ознакомилось издание Lenta.ru.

Среди высокооплачиваемых предложений выделяется должность VIP-гардеробщика в Московской области. От соискателя требуют стрессоустойчивости и дисциплинированности, а также умения работать с элитными тканями и аксессуарами. Успешному кандидату гарантируют премии за добросовестную работу, социальный пакет и компенсацию транспортных расходов. Рабочий график предусматривает варианты 3/3 или 3/2 с 12-часовым рабочим днем.

Аналогичную заработную плату предлагают химику-технологу промышленного осветления волос. Кандидаты могут рассчитывать на доход от 250 тысяч рублей на руки при возможности частичной занятости с согласованием графика. Требования включают опыт работы от одного года и наличие высшего или среднего специального образования. В обязанности войдет подготовка реагентов, разработка формул осветления и модернизация существующих составов с применением знаний промышленной химии.

Прежде стало известно, что жители страны в среднем хотят зарабатывать 146 тысяч рублей ежемесячно. Для сравнения, начинающие специалисты без опыта работы рассчитывают на более скромные суммы — в среднем 92 тысячи рублей, при медиане в 73 тысячи.