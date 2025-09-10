В Ольхонском районе восстановили размытую дождями дорогу до Онгурена

Напомним, 21 августа стихия повредила участок дороги протяженностью 6,5 км между Зундуками и деревней Зама, из-за чего временно прервалась связь с тремя населенными пунктами, где живут более 300 человек. На время ремонта для местных жителей организовали доставку продуктов, медикаментов и топлива, а также подвоз по воде до Хужира.