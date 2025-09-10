В Ольхонском районе восстановили размытую дождями дорогу до Онгурена

В Ольхонском районе полностью завершили ремонт дороги до села Онгурен, которую в конце августа размыло из-за сильных ливней. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, проезд по маршруту восстановлен, а режим чрезвычайной ситуации официально снят с 10 сентября.
— По поручению губернатора Игоря Кобзева мы проверили ход аварийно-восстановительных работ. Их стоимость составила 1,8 миллиона рублей. Сейчас мы прорабатываем вопрос полного восстановления дорожного покрытия — по предварительным оценкам, на это потребуется около 80 миллионов, — прокомментировал первый заместитель губернатора Роман Колесов.
Напомним, 21 августа стихия повредила участок дороги протяженностью 6,5 км между Зундуками и деревней Зама, из-за чего временно прервалась связь с тремя населенными пунктами, где живут более 300 человек. На время ремонта для местных жителей организовали доставку продуктов, медикаментов и топлива, а также подвоз по воде до Хужира.
Сейчас специалисты «Заповедного Прибайкалья» устранили промоины, которые были с человеческий рост, и выровняли грунтовое покрытие, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд. Жизнеобеспечение в отрезанных селах не прерывалось.
