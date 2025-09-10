В Самарский художественный музей привезут «Бурлаков на Волге»

Для всех волжан это знаменитое произведение русской живописи имеет сакральное значение. Русский музей открывает в Самаре выставку одной картины — редкий для музейной практики жанр, который применим только к уникальным шедеврам первого ряда. К таковым относятся «Бурлаки на Волге», которые покидают залы Михайловского дворца лишь в исключительных случаях.