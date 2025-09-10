В Самарский художественный музей привезут «Бурлаков на Волге»

Один из главных шедевров национальной живописи — «Бурлаки на Волге» — едет в Самарский областной художественной музей. Масштабное полотно доступно к просмотру с 19 сентября.
Для всех волжан это знаменитое произведение русской живописи имеет сакральное значение. Русский музей открывает в Самаре выставку одной картины — редкий для музейной практики жанр, который применим только к уникальным шедеврам первого ряда. К таковым относятся «Бурлаки на Волге», которые покидают залы Михайловского дворца лишь в исключительных случаях.
155 лет назад гениальный живописец начал работу над будущим шедевром: вдохновением послужила природа Царева кургана и Ширяева буерака. Сегодня в селе Ширяево находится дом-музей Репина, которому в этом году исполнилось 35 лет.
Для показа шедевра из коллекции Русского музея в Самарском областном художественном музее создано специальное экспозиционное пространство. Рядом с картиной «Бурлаки на Волге» будут расположены цифровые изображения этюдов художника — особенная часть коллекции Русского музея, сохранившая историю создания великой картины.
Выставку дополняет оригинальная бурлацкая лямка из собрания Самарского художественного музея: она привнесёт образ Самарской Луки и дополнительно передаст глубину и драматизм жизни бурлаков.