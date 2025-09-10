Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти планируют ввести в Омске оплату проезда по геолокации

Такая система уже работает в Нижнем Новгороде, Ярославле, Ижевске, Казани и других городах.

Источник: Комсомольская правда

В Омске планируют ввести возможность оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации. Внедрение такой системы анонсировал федеральный Минтранс.

В минтрансе отметили, что такая система уже действует в Нижнем Новгороде, Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Курске и Костроме. Ее же тестируют и в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Теперь тиражировать технологию планируют и в Омске.

"Наша главная цель — обеспечить максимально комфортное перемещение людей на общественном транспорте. В этом нам активно помогает цифра. Инновационные способы оплаты — это то, что сокращает время прохода в общественный транспорт и упрощает процедуру получения билета.

После того, как оплата по геолокации появляется в регионе, технология становится одним из самых популярных способов оплаты проезда. Минтранс и дальше будет поддерживать эту инициативу и расширять применение технологий в регионах", — заявил российский министр транспорта Андрей Никитин.

Как уточнили на сайте ведомства, для оплаты проезда по такой системе нужно будет специальное мобильное приложение. Оно само будет регистрировать поездку при входе человека в автобус или троллейбус и сопоставлять данные геолокации с матрицей маршрутов.

Пассажиру же нужно будет подтвердить корректность учёта поездок. Далее приложение автоматически спишет деньги за поездку со счета.

До того о планах минтранса ввести в Омске данный способ оплаты сообщал и мэр Сергей Шелест.

Ранее «КП Омск» рассказывала, что РЭК подняла тариф на проезд в автобусах внутри области на 1,4%.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше