Власти планируют ввести в Омске оплату проезда по геолокации

В Омске планируют ввести возможность оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации. Внедрение такой системы анонсировал федеральный Минтранс.
В минтрансе отметили, что такая система уже действует в Нижнем Новгороде, Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Курске и Костроме. Ее же тестируют и в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Теперь тиражировать технологию планируют и в Омске.
"Наша главная цель — обеспечить максимально комфортное перемещение людей на общественном транспорте. В этом нам активно помогает цифра. Инновационные способы оплаты — это то, что сокращает время прохода в общественный транспорт и упрощает процедуру получения билета.
После того, как оплата по геолокации появляется в регионе, технология становится одним из самых популярных способов оплаты проезда. Минтранс и дальше будет поддерживать эту инициативу и расширять применение технологий в регионах", — заявил российский министр транспорта Андрей Никитин.
Как уточнили на сайте ведомства, для оплаты проезда по такой системе нужно будет специальное мобильное приложение. Оно само будет регистрировать поездку при входе человека в автобус или троллейбус и сопоставлять данные геолокации с матрицей маршрутов.
Пассажиру же нужно будет подтвердить корректность учёта поездок. Далее приложение автоматически спишет деньги за поездку со счета.
До того о планах минтранса ввести в Омске данный способ оплаты сообщал и мэр Сергей Шелест.
Ранее «КП Омск» рассказывала, что РЭК подняла тариф на проезд в автобусах внутри области на 1,4%.