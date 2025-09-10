Дачникам обозначили частые ошибки при уборке участков осенью

По словам Чаплина, одной из самых распространенных ошибок становится использование газонокосилки или аналогичных инструментов для обрезки кустарников и деревьев. Многие дачники считают, что так можно быстро и без особых усилий привести в порядок сад. Однако Чаплин подчеркивает: такой подход недопустим и опасен для растений. «Обрезка — это хирургическая операция для растения, и проводить ее нужно соответствующим стерильным и острым инструментом — секатором, сучкорезом или садовой пилой», — рассказал Чаплин «Ленте.ру». Важно соблюдать угол среза, чтобы рана могла быстро затянуться, и растение безболезненно пережило вмешательство.