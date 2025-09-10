Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов завершил сбор денег на лечение

Российский актер, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», 40-летний Роман Попов объявил о завершении сбора средств на лечение онкологического заболевания. В своем Telegram-канале он выразил благодарность подписчикам за помощь, отметив, что собранных средств достаточно для проведения второго этапа лечения.
Актер сообщил, что сбор можно считать завершенным, поскольку необходимая сумма для продолжения лечения полностью собрана. Он поблагодарил всех участников кампании, назвав их суперсилой и выразив признательность за неожиданную масштабную поддержку.
Попов пообещал сохранять боевой настрой в ходе лечения и продолжать информировать поклонников о состоянии своего здоровья. Он выразил надежду на благоприятный исход лечения.
Добавим, что в 2018 году Роману Попову впервые диагностировали рак мозга, и через год ему удалось достичь ремиссии. Однако в текущем году заболевание вернулось в более тяжелой форме с осложнениями. В настоящее время актер испытывает проблемы со зрением и с трудом передвигается.
Читайте также: Отец Жанны Фриске прокомментировал новость о потере зрения актером Романом Поповым.