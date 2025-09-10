Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов завершил сбор денег на лечение

Добавим, что в 2018 году Роману Попову впервые диагностировали рак мозга, и через год ему удалось достичь ремиссии. Однако в текущем году заболевание вернулось в более тяжелой форме с осложнениями. В настоящее время актер испытывает проблемы со зрением и с трудом передвигается.