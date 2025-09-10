Новосибирским водителям запретили парковаться на четырех улицах на правом берегу

Так, парковаться теперь запрещено на участке от улицы Кубовая до частного дома № 1 по улице Чусовская, по улице Сухарная — от дома № 80 до дома № 92, по улице Николая Островского — от здания № 60А до дома № 60, а по улице Спартака — перед заездом на территорию городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи на Красном проспекте, 3 со стороны улицы Спартака.