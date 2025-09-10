Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирским водителям запретили парковаться на четырех улицах на правом берегу

Уточняется, что на участках будут установлены дорожные знаки с указанием зоны запрета парковки.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске ввели ограничения по парковке на четырех дорожных участках правого берега. Они действуют с 9 сентября, сообщила пресс-служба мэрии города.

Так, парковаться теперь запрещено на участке от улицы Кубовая до частного дома № 1 по улице Чусовская, по улице Сухарная — от дома № 80 до дома № 92, по улице Николая Островского — от здания № 60А до дома № 60, а по улице Спартака — перед заездом на территорию городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи на Красном проспекте, 3 со стороны улицы Спартака.

Уточняется, что на участках будут установлены дорожные знаки с указанием зоны запрета парковки.

В мэрии напомнили, что водителям необходимо быть внимательными на дороге и соблюдать правила ПДД.