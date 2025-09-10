Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза автозапчастей в Беларусь

После сканирования грузовик был досмотрен во внутреннем пункте таможенного оформления «Брузги-ТЛЦ», где сотрудники гродненской таможни обнаружили расхождения: фактическое количество товаров превышало заявленное в документах. Литовский перевозчик не указал двигатели, радиаторы, колеса, рессоры и другие автозапчасти общей стоимостью свыше 215 тысяч рублей. Таким образом он пытался сэкономить около 60 тысяч рублей на таможенных платежах.