Протоколы Сионских мудрецов были изданы в газете «Знамя» 10 сентября 1903 года

Какое-то время он был авторитарным президентом при действующей конституции, но потом поменял ее и провозгласил себя императором в конституционной монархии. Все его гарантии были ложью, все декларируемые свободы — фиктивными. Например, в парламент в теории мог избраться любой депутат, но при вступлении в должность должен был присягнуть на верность императору. Он не мог просто вывести на улицы войска и заявить о своей абсолютной власти, но мог умелыми интригами разлагать любую оппозицию, подминая ее под себя и лишая сил и организации.